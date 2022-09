Beton:Die Baubranche will ihr Klimasünder-Image loswerden

Beton ist der wichtigste Baustoff der Welt und ein riesiger CO₂-Verursacher. Ein Berliner Start-up will ihn nun klimafreundlicher machen. Doch das kostet - und Preise sind am Bau ein heikles Thema.

Von Silvia Liebrich, Berlin

Es ist ein Bauprojekt der besonderen Art, das sich da Etage um Etage neben dem Berliner U-Bahnhof Warschauer Straße in den Himmel schraubt. 142 Meter soll das Edge East Side am Ende messen und damit eines der größten Gebäude in der Hauptstadt sein. Mitte August erreicht das Rohbaugut 120 Meter Höhe. Selbst in der 33. Etage, die gerade eingezogen wird, hat sich die Hitze des Sommers unerbittlich festgesetzt. Kaum ein Lufthauch ist zu spüren. Arbeiten am Bau bei 33 Grad Celsius, ein Knochenjob.