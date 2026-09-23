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Zeitenwende„Ich würde gerne hundert Leute mit KI herumexperimentieren lassen“

Lesezeit: 2 Min.

Soldaten an einem Standort der Bundeswehr.
Soldaten an einem Standort der Bundeswehr.
Felix Kästle, dpa

Der ehemalige Dax-Vorstand Bernhard Günther soll den IT-Dienstleister der Bundeswehr schneller und schlagkräftiger machen. Doch komplizierte Regeln und langsame Beschaffung erschweren diese Aufgabe.

Von Björn Finke, Düsseldorf

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Die gut 8500 Beschäftigten der Firma BWI sind keine Soldaten, und doch würden die Streitkräfte ohne sie nicht funktionieren. Denn BWI, ein Staatsunternehmen mit Sitz in Meckenheim bei Bonn, ist der interne IT-Dienstleister der Bundeswehr. Er betreibt Server, kümmert sich um Laptops und Handys, berät und programmiert: Vor einem Jahr veröffentlichte die Firma etwa eine App, die Reservisten im Krisenfall alarmiert. „In Deutschland hat nur der Versicherer Allianz eine größere interne IT-Abteilung“, sagt Bernhard Günther. Der frühere Energiemanager ist seit einem Jahr Chef der Programmierertruppe.

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