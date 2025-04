Das italienische Medienunternehmen MFE will Pro Sieben Sat 1 übernehmen. Jetzt ist der Kurs des deutschen Fernsehunternehmens so stark gesunken, dass das Angebot plötzlich attraktiv ist.

Von Caspar Busse

Die Italiener sind zweifellos hartnäckig bei Pro Sieben Sat 1. Media for Europe (MFE), das Medienunternehmen, das von den Erben des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi kontrolliert wird, versucht schon seit fast sechs Jahren, die Münchner Fernsehfirma zu übernehmen – und damit die Kontrolle beim neben RTL größten privaten Fernsehanbieter in Deutschland zu erhalten. Pro Sieben Sat 1 mit mehreren Sendern und der Streaming-Plattform Joyn wehrt sich dagegen anhaltend. Doch jetzt könnte ausgerechnet der weltweite Absturz an den Aktienmärkten den Italienern in die Hände spielen.