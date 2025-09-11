Katherina Reiche und die Energiewende Die Wirtschaftsministerin verunsichert die Wirtschaft 11. September 2025, 15:09 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, war lange selbst in der Energiebranche tätig. (Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa)

In der Energiewelt richten sich gerade alle Augen auf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Sie will die Energiewende neu justieren, verrät nur nicht, wie. Sie nährt aber den Verdacht, dass ihr Gaskraft mehr liegt als Ökostrom.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

