Das Gemurmel im Saal wird lauter, die Ministerin spricht schon lang und nur mäßig mitreißend. Da beginnt es in irgendeiner Ecke zu zischen. Katherina Reiche stutzt kurz. „War das jetzt der Champagnerhahn?“ Zumindest erntet sie damit mal einen kurzen Lacher. Die großen Antworten bleibt sie aber schuldig, auch diesmal.
Katherina Reiche und die EnergiewendeDie Wirtschaftsministerin verunsichert die Wirtschaft
Lesezeit: 3 Min.
In der Energiewelt richten sich gerade alle Augen auf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Sie will die Energiewende neu justieren, verrät nur nicht, wie. Sie nährt aber den Verdacht, dass ihr Gaskraft mehr liegt als Ökostrom.
Von Michael Bauchmüller, Berlin
