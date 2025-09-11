Zum Hauptinhalt springen

Katherina Reiche und die EnergiewendeDie Wirtschaftsministerin verunsichert die Wirtschaft

Lesezeit: 3 Min.

Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, war lange selbst in der Energiebranche tätig.
Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, war lange selbst in der Energiebranche tätig.

In der Energiewelt richten sich gerade alle Augen auf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Sie will die Energiewende neu justieren, verrät nur nicht, wie. Sie nährt aber den Verdacht, dass ihr Gaskraft mehr liegt als Ökostrom.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Das Gemurmel im Saal wird lauter, die Ministerin spricht schon lang und nur mäßig mitreißend. Da beginnt es in irgendeiner Ecke zu zischen. Katherina Reiche stutzt kurz. „War das jetzt der Champagnerhahn?“ Zumindest erntet sie damit mal einen kurzen Lacher. Die großen Antworten bleibt sie aber schuldig, auch diesmal.

