Die mögliche Koalition von Union und SPD plant Reformen in der Sozialpolitik. Wer mehr Geld bekommen soll.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Der deutsche Sozialstaat hält nicht, was die Menschen von ihm erwarten. Mehr als 70 Prozent der Deutschen haben nur geringes oder sogar sehr geringes Vertrauen darin, dass der Sozialstaat leistungsfähig, gerecht und langfristig finanzierbar ist, zeigt eine neue Umfrage. CDU/CSU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag einige Reformen des Sozialstaats festgeschrieben. Die SZ stellt wichtige schwarz-rote Vorhaben in der Sozialpolitik vor.