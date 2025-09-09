Verena Hubertz (SPD) sitzt auf einer Holzbank auf dem Berliner Schinkelplatz. Ein paar Zuschauer nutzen die Gelegenheit und das sonnige Augustwetter, um sich einen persönlichen Eindruck von der Bundesbauministerin zu verschaffen. Die Bundesregierung hat schließlich zum Tag der offenen Tür geladen. Auf der „Plauderbank“ wird Hubertz von einem Moderator interviewt. Und natürlich will der von ihr wissen, was die ganze Republik von ihr wissen will: wann es endlich mehr bezahlbaren Wohnraum gibt.
WohnenAlte Förderung soll Wohnungsbau beleben
- Bauministerin Hubertz will mit der Wiedereinführung der KfW-55-Förderung den Bauüberhang von 760 000 genehmigten aber ungebauten Wohnungen aktivieren.
- Der Haushaltsausschuss hat 59 Millionen Euro für 2025 bereitgestellt, um Projekte des Effizienzhaus-55-Standards wieder zu fördern.
- Die Grünen kritisieren die Pläne als Verschwendung von Geldern, die für Sanierungen und Heizungstausch benötigt würden.
Hunderttausende Wohnungen in Deutschland sind zwar genehmigt, aber noch nicht gebaut oder noch nicht fertig. Bauministerin Verena Hubertz will das angehen. Die Grünen kritisieren ihre Pläne.
Von Tim Frehler, Berlin
