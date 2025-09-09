Hunderttausende Wohnungen in Deutschland sind zwar genehmigt, aber noch nicht gebaut oder noch nicht fertig. Bauministerin Verena Hubertz will das angehen. Die Grünen kritisieren ihre Pläne.

Von Tim Frehler, Berlin

Verena Hubertz (SPD) sitzt auf einer Holzbank auf dem Berliner Schinkelplatz. Ein paar Zuschauer nutzen die Gelegenheit und das sonnige Augustwetter, um sich einen persönlichen Eindruck von der Bundesbauministerin zu verschaffen. Die Bundesregierung hat schließlich zum Tag der offenen Tür geladen. Auf der „Plauderbank“ wird Hubertz von einem Moderator interviewt. Und natürlich will der von ihr wissen, was die ganze Republik von ihr wissen will: wann es endlich mehr bezahlbaren Wohnraum gibt.