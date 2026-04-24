Wie würde man die Finfluencer-Awards eigentlich auf Instagram präsentieren? Niklas Schwab alias „Hegdefonds Henning“ muss da kurz überlegen. Der 27-Jährige sitzt im Nebenraum einer Berliner Eventlocation. Gerade hat er vor etwa 200 Gästen aus der Finanzbranche an einer Podiumsdiskussion zum Thema Altersvorsorge teilgenommen und ist dann mit einer gläsernen Trophäe als „Kreativster Finfluencer“ des Jahres 2026 ausgezeichnet worden. Er sollte somit der Herausforderung gewachsen sein: Wie also würde „Hedgefonds Henning“ über so eine Veranstaltung berichten, die auf die breite Masse vermutlich ziemlich bieder wirken dürfte? „Ich glaube, ich würde einen Lifestyle-Beitrag daraus machen“, sagt er schließlich. Ein paar konkrete Ideen hat er dafür auch schon.
FinanzenWie man aus einem Altersvorsorgedepot ein heißes Trendprodukt macht
Lesezeit: 4 Min.
Bei den Influencer-Awards in Berlin treffen sich Finanzbranche und Social-Media-Stars. Da geht es um viel Geld – und um die Zukunft der Rente.
Von Gunnar Herrmann
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