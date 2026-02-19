In Berlin und Paris erregte diese Meldung am Donnerstagmorgen gleichermaßen Aufsehen: Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, die Bundesregierung erwäge angesichts des drohenden Aus für einen gemeinsamen deutsch-französischen Kampfjet den Kauf weiterer F-35-Kampfflugzeuge aus den USA. Demnach soll es um mehr als 35 zusätzliche F-35 gehen. Mit der Bestellung der jeweils 80 Millionen Euro teuren Tarnkappenbomber könnte sich Deutschland Zeit kaufen, um einen neuen Partner ⁠für Jets im Rahmen des Projektes Future Combat Air System (FCAS) zu finden.