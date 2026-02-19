In Berlin und Paris erregte diese Meldung am Donnerstagmorgen gleichermaßen Aufsehen: Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, die Bundesregierung erwäge angesichts des drohenden Aus für einen gemeinsamen deutsch-französischen Kampfjet den Kauf weiterer F-35-Kampfflugzeuge aus den USA. Demnach soll es um mehr als 35 zusätzliche F-35 gehen. Mit der Bestellung der jeweils 80 Millionen Euro teuren Tarnkappenbomber könnte sich Deutschland Zeit kaufen, um einen neuen Partner für Jets im Rahmen des Projektes Future Combat Air System (FCAS) zu finden.
Europäisches RüstungsprojektSetzt die Bundesregierung auf noch mehr US-Kampfjets?
In Berlin gibt es Zweifel am Bau eines deutsch-französischen Militärflugzeugs. Doch auch gegen die Alternative „F-35“ gibt es Bedenken.
