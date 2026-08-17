Die Linke will eine Koalition im Berliner Senat an die Enteignung von Wohnungskonzernen knüpfen. Das ist populistisch – und löst das Problem nicht.

Der Berliner Mietmarkt ist in den vergangenen Jahren völlig freigedreht. Die Angebotsmieten sind in den vergangenen zehn Jahren um fast 70 Prozent gestiegen, ein Viertel aller Mieter ist von Wohnarmut betroffen. Das heißt, sie rutschen mit der monatlichen Mietzahlung unter die Armutsgrenze. Dass auch die Debatte um den Berliner Mietmarkt freidreht – da muss man wohl angesichts dieser Zahlen nachsichtig sein.