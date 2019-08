Neuer Strandbereich am Senftenberger See gesperrt

Senftenberg (dpa/bb) - Wegen drohender Gefahren unter Wasser hat das Landesbergamt am Freitag einen etwa 150 Meter langen Strandbereich am Senftenberger See in Großkoschen (Oberspreewald-Lausitz) vorsorglich gesperrt. Ein Investor hatte eine aufblasbare Wasserlandschaft mit großen Rutschen errichtet, sagte Uwe Sell, Abteilungsleiter Braunkohlenabbau beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, auf Anfrage.