Philippsthal/Kassel (dpa) - Der Kasseler Kali- und Salzproduzent K+S ist ab sofort deutlich besser gegen Produktionsausfälle durch Trockenheit gerüstet. Das Unternehmen hat im hessisch-thüringischen Kalirevier einen Zwischenspeicher für Salzabwässer in 700 Metern Tiefe in einem ehemaligen Abbaubereich errichtet. "Wir haben die Genehmigung zur temporären Einstapelung von 400 000 Kubikmetern unter Tage bekommen", sagte K+S-Vorstand Burkhard Lohr. Zusammen mit den oberirdischen Becken wachse damit das Speichervolumen an der Werra auf eine Million Kubikmeter.