Niederwürschnitz (dpa/sn) - Im Erzgebirge hat die Sanierung weiterer alter Bergbauschächte begonnen. Für rund 4,2 Millionen Euro werden in Niederwürschnitz der Johannes- und der Otto-Schacht verfüllt und stabilisiert, wie das sächsische Oberbergamt am Mittwoch mitteilte. Die beiden Schächte gelten als "unsicher verwahrt". In den nächsten drei Jahren sollen die Risiken, die von dem Altbergbau ausgehen, beseitigt werden. In der Erzgebirgsregion war bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts Steinkohlebergbau betrieben worden.