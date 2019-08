Kassel (dpa) - Für den Kasseler Kali- und Salzproduzenten K+S ist heute ein wichtiger Termin: Das Unternehmen wird am Morgen seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2019 vorlegen. Zudem wird dann am Nachmittag voraussichtlich eine Entscheidung über ein Großprojekt von K+S fallen. Unter dem Vorsitz der hessischen Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) treffen sich die Weseranrainerländer - die Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser, zu der auch Thüringen und Sachsen-Anhalt gehören. In Kassel beraten sie, über den Bau der Oberweserfernleitung. Damit will der Kalikonzern notfalls Salzabwässer aus Osthessen nach Nordhessen bringen und direkt in die Weser einleiten, um Entsorgungsprobleme zu lösen. Doch mittlerweile setzt K+S auch auf andere Entsorgungswege. Über die Ergebnisse der Beratungen will die FGG nach der Konferenz (16.00 Uhr) informieren.