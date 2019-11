Freiberg (dpa/sn) - Der Hedwig-Schacht in Oelsnitz (Erzgebirge) soll in den nächsten Jahren für rund 2,9 Millionen Euro saniert werden. Gründe seien Schachtbrüche, Sackungen und Schäden durch den großen Druck des Gebirges, wie das sächsische Oberbergamt am Dienstag mitteilte. Zwar wurde der Schacht in den Jahren 1968 und 1994 verfüllt, aber immer wieder sackt Erde ab. Das sei ein Risiko für die Oberfläche, hieß es. Die Arbeiten - vom Verfüllen bis hin zum Absichern - sollen bis April 2021 abgeschlossen sein.

Insgesamt stehen dem Oberbergamt von 2014 bis 2023 rund 50 Millionen Euro zur Verfügung, um die Risiken des Altbergbaus zu minimieren. Damit werden vor allem Projekte im Erzgebirge und in den ehemaligen Steinkohlerevieren in Sachsen finanziert. Erst Ende Oktober wurde der St. Johannes Stollen in Schwarzenberg nach dreijähriger Bauzeit fertig saniert. Die Kosten beliefen sich auf rund 3,5 Millionen Euro.