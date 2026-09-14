In den USA seien die Spritpreise vergleichsweise niedrig, daher müssten die Konzerne woanders Geld verdienen, sagt der Verband. In Deutschland sind Benzin und Diesel übers Wochenende schon wieder kräftig teurer geworden. Und es sieht so aus, als könnte es noch schlimmer werden.

Die Benzinpreise in Deutschland haben in den vergangenen Tagen einen neuen Rekord erreicht. Übers Wochenende war der Liter Superbenzin der Sorte E10 so teuer wie noch nie. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter am Sonntag 2,27 Euro, wie der ADAC am Montag mitteilte. Das waren 1,7 Cent mehr als am Freitag. Diesel legte sogar um 3,5 Cent zu. Ein Liter kostete am Sonntag im Tagesschnitt 2,40 Euro und war damit nur noch 4,3 Cent von seinem Rekord aus dem April entfernt. Auch am Montag sprangen die Preise um 12 Uhr an einigen Tankstellen wieder über die Marke von 2,50 Euro. Die Betreiber dürfen nur zu diesem Zeitpunkt am Tag den Sprit verteuern, danach dürfen die Preise nur noch gesenkt werden. Nach Zahlen des Bundeskartellamts stiegen die Dieselpreise allein vom 1. bis 11. September um 13,6 Cent, die für Benzin um 7,1 Cent.