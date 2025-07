Ausverkauf bei René Benko: Am Montag kamen Einrichtungsgegenstände aus seiner Villa Ansaldi am Gardasee unter den Hammer.

Von Michael Kläsgen und Uwe Ritzer, München

Am gefragtesten war ein Rasenmäher. Natürlich nicht irgendein Rasenmäher aus dem Baumarkt, denn ein solcher wäre René Benko, 48, nie ins Haus gekommen. Und schon gar nicht in seine Villa Ansaldi am Gardasee, wo der in Untersuchungshaft sitzende Ex-Investor gerne Hof hielt, mit prominenten, mindestens aber reichen Gästen. Seinen 40. Geburtstag feierte er dort tagelang und pompös, wenn man Gästen glauben darf. Der Rasen auf dem 1,2 Hektar großen Park rings um die Villa wurde in für ihn besseren Zeiten mit einem knallroten Aufsitzmäher der Marke Gianni Ferrari gepflegt, Typ GTS 220. Angetrieben wird dieser von einem dreizylindrigen 22-PS-Dieselmotor, maximale Höchstgeschwindigkeit des Gefährts: elf Stundenkilometer.