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UrteilZweieinhalb Jahre Haft für René Benko

Lesezeit: 4 Min.

Rene Benko (li.) auf dem Weg in den Gerichtssaal in Innsbruck.
Rene Benko (li.) auf dem Weg in den Gerichtssaal in Innsbruck.
Johann Groder/AFP

Der Tiroler Unternehmer zahlte 360 000 Euro Miete im Voraus, obwohl er offenbar pleite war. Das Gericht entschied, dass er daduch vorsätzlich seine Gläubiger schädigte. Die Details sind kurios.

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Wegen dieser Sache stand René Benko schon einmal vor Gericht, genau hier im großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Innsbruck im Oktober 2025. Damals wurde er noch freigesprochen, diesmal aber zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er wurde am Dienstag für schuldig befunden, einen Teil seines Vermögens beiseitegeschafft und dadurch seine Gläubiger geschädigt zu haben.

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