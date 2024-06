Seit den frühen Morgenstunden läuft ein großer Polizeieinsatz in der Villa des österreichischen Unternehmers René Benko in Innsbruck-Igls und in der Zentrale seines insolventen Unternehmens Signa in Wien. Auch das österreichische Spezialeinsatzkommando Cobra befindet sich nach Angaben der Wiener Kronen-Zeitung vor Ort. Auf Fotos österreichischer Medien sind Polizisten in Uniform und Zivil, aber auch vermummte Einsatzkräfte in schusssicherer Weste zu sehen. Laut der Tageszeitung Heute finden auch an anderen Standorten Signas Razzien statt. Sie sollen mittags abgeschlossen sein.