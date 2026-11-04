Geld für die Mutter, eine Mietvorauszahlung, teure Manschettenknöpfe und Uhren, die René Benko vor Gläubigern versteckt haben soll. Gemessen daran, dass der auch in Deutschland rührige Immobilieninvestor aus Tirol eine 30-Milliarden-Euro-Pleite hingelegt hat und dabei schwerer krimineller Machenschaften verdächtigt wird, waren die Anlässe für die bisherigen beiden Strafprozesse gegen ihn Kleinkram. Aber immerhin groß genug, um ihm zweieinhalb Jahre Gefängnis einzubringen. An diesem Mittwoch allerdings, beim dritten und sicher nicht letzten Strafprozess gegen Benko, nähert sich die zuständige Schöffenkammer am Landesgericht Innsbruck erstmals einem Kern der komplexen Causa Benko: Betrog er im großen Stil andere Investoren? Den milliardenschweren Hans Peter Haselsteiner zum Beispiel, mit einem auf 3,9 Milliarden Euro taxierten Privatvermögen einer der reichsten Österreicher.