Der Erste stand schon um 5.30 Uhr in der Kälte vor dem Innsbrucker Landesgericht, dreieinhalb Stunden vor Prozessbeginn. Ein 79-jähriger Rentner, der unbedingt einen der nur zehn für Zuschauer reservierten Plätze im Gerichtssaal ergattern wollte. Zum zweiten Mal musste sich dort an diesen Mittwoch Milliardenpleitier René Benko, 48, strafrechtlich verantworten, zum ersten Mal gemeinsam mit seiner Ehefrau Nathalie, 42.
Zweiter Prozess15 Monate Haft auf Bewährung für René Benko, Ehefrau Nathalie freigesprochen
Lesezeit: 4 Min.
Das Geschäftliche war bei den Benkos vom Privaten kaum zu trennen. Erstmals seit fast einem Jahr sehen sie sich nun wieder – auf der Anklagebank.
Von Michael Kläsgen und Uwe Ritzer, Innsbruck
Lesen Sie mehr zum Thema