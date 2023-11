Von Uwe Ritzer und Meike Schreiber, München, Frankfurt

Der Oktober lief offenbar ordentlich, der November begann verhalten, am Ende jedoch sorgte der "Black Friday" für gute Umsätze. Und auch in das Weihnachtsgeschäft gehen sie bei der deutschen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof mit Optimismus, denn da wird erfahrungsgemäß am meisten eingekauft. Wären da nur nicht die bedrohlichen Einflüsse von außen. Das Signa-Imperium des österreichischen Investors René Benko wackelt; immer mehr Teile brechen in sich zusammen. Am Dienstag beantragte die Signa Holding, die zentrale Gesellschaft in seinem Handels- und Immobilien-Imperium, Insolvenz. Alle Versuche, in letzter Minute noch Liquidität aufzutreiben, im Nahen Osten und bei Hedgefonds, waren gescheitert.