Benjamin Otto übernimmt die „Hauptverantwortung“ für die Otto Group. Schon diese Formulierung in der Pressemitteilung verrät mehr über das Selbstverständnis der Familie Otto als jede Hochglanzbroschüre. Sie klingt nach einem Extrakt aus dem Grundbuchauszug, nicht nach Glamour. Ganz dem viel zitierten hanseatischem Understatement folgend geht es also angeblich nicht um Macht, sondern um Pflicht, nicht um Triumph, sondern um Treuhandschaft auf Zeit. Am 1. März ist es so weit.
Benjamin Otto übernimmt die Macht in der Otto Group. Wobei er das natürlich anders nennt. Pathos und Personenkult sind nicht sein Ding. Ob ihm der Spagat gelingt, der ihm nun bevorsteht?
Von Michael Kläsgen
