Der in den 80er-Jahren entstandene Hippie-Traum von Eiscreme, die die Welt besser macht, scheint ausgeträumt zu sein. Jerry Greenfield hat Ben & Jerry’s verlassen. Der Mutterkonzern Unilever plant derweil den Börsengang.

Von Christina Lopinski

Eigentlich hat sie sich seit Jahren angebahnt – die tragischste Trennung seit Bill und Melinda Gates. Seit diesem Mittwoch ist Jerry Greenfield, der seinen Vornamen der beliebten Eiscreme-Marke Ben & Jerry’s geschenkt hat, nicht mehr Teil des Unternehmens. Sein Partner Ben Cohen teilte auf X einen Brief, den Greenfield vorher geschrieben hatte. Darin heißt es, Greenfield könne „nicht länger guten Gewissens“ für ein Unternehmen arbeiten, das von seinem Mutterkonzern Unilever „zum Schweigen“ gebracht werde. Die Erkenntnis, dass Cohen und Greenfield nicht weiter unabhängig vom Konzern ihre soziale Mission verfolgen könnten, habe ihn zutiefst enttäuscht.