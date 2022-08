Steigt die Inflation, steigen in Belgien automatisch die Gehälter

Glückliche Brüsseler: In Belgien bekommen Arbeitnehmer einen automatischen Inflationsausgleich.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Wer sich über den Flickenteppich des deutschen Föderalismus beklagt, kennt Belgien nicht. Die Fliehkräfte zwischen den Regionen Flandern, Wallonie und Brüssel sind gewaltig und werden durch die Differenzen zwischen der französischen, der flämischen und der deutschen Sprachgemeinschaft verstärkt. Was die elf Millionen Menschen in Belgien zusammenhält? Das Königshaus und die Fußball-Nationalmannschaft werden häufig genannt, aber da gibt es auch eine belgische Spezialität, die unspektakulär daherkommt, aber mindestens so wirkungsvoll ist: der automatische Inflationsausgleich.