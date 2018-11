6. November 2018, 23:31 Uhr Beleuchtungskonzern Gewinn bei Osram rückläufig

Die Absatzprobleme in der Autobranche haben beim Lichttechnik-Konzern Osram nicht so stark ins Kontor geschlagen wie befürchtet. Zwar schrumpfte der Betriebsgewinn vor Steuern und Abschreibungen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 13 Prozent auf 605 Millionen Euro (bei einem Gewinn von 4,1 Milliarden Euro), wie Osram am Dienstag mitteilte. Doch in Aussicht gestellt hatte das Unternehmen zuletzt 570 Millionen Euro. Die Dividende soll mit 1,11 Euro je Aktie stabil bleiben. Im Unternehmen gibt es kleinere Änderungen als Reaktion auf die Zahlen. So will das Management um den Vorstandsvorsitzenden Olaf Berlien Geschäftsfelder anders verteilen. Das Geschäft mit der Automobilindustrie wird ebenso zu einem Bereich zusammengefasst wie das mit der Digitalisierung. Die LED-Halbleitersparte Opto Semiconductors bleibt hingegen. Das Leuchtengeschäft sowie das US-Servicegeschäft sollen weiterhin verkauft werden.