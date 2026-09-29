Die Verwaltung steht oft in der Kritik, langsam, träge und ein bisschen faul zu sein. Eine Umfrage zeigt erstmals, wo die Beamten selbst Probleme sehen – und für wie motiviert sie sich halten.

Einmal im Jahr veröffentlicht der Bund der Steuerzahler sein mittlerweile deutschlandweit bekanntes Schwarzbuch. In diesem listen die Autoren exemplarisch 100 besonders absurde oder teure Fälle von öffentlicher Verschwendung auf. Der diesjährige Bericht kommt am ersten Oktober heraus und dürfte wie immer einige erstickte Lacher auslösen. Im vergangenen Jahr gehörte zu den Beispielen ein Sportplatz ohne tatsächlichen Spielbetrieb für 1,53 Millionen Euro, eine Hollywoodschaukel, von der aus man auf eine vierspurige Autobahn blickte für 16 000 Euro oder eine Brücke ohne jeden Anschluss für etwa 900 000 Euro.