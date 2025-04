Was passiert, wenn Menschen 1200 Euro im Monat bekommen, einfach so?

In einem groß angelegten Experiment haben Menschen drei Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Nun liegen die Ergebnisse vor. Ein Befund hat die Forscher selbst überrascht.

Von Lea Hampel

Zunächst war es bei Lisa Buchenauer die Neugier. Sie hat lange als Wissenschaftlerin gearbeitet. Immer wieder hat sie Probanden für Studien gesucht und selbst an Studien teilgenommen, weil sie andere Wissenschaftler unterstützen wollte. Als sie im Jahr 2020 von einem Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen las, meldete sie sich spontan an. Wenig später bekam sie auf dem Heimweg von der Arbeit in der Straßenbahn eine E-Mail, die sie mehrmals lesen musste. „Erst mal glaubt man das ja nicht, dass einem jemand Geld fürs Nichtstun gibt“, erzählt Buchenauer bei einem Gespräch im Frühjahr 2022.