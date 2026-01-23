Zum Hauptinhalt springen

Streit in der FamilieHouse of Beckham

Lesezeit: 6 Min.

Einträchtige Familien-Fotos sind selten geworden. Im Oktober 2023 zeigten sich David Beckham (von links), Victoria Beckham, Brooklyn Beckham und Nicola Peltz noch gemeinsam bei der Premiere der Netflix-Serie „Beckham“.
Einträchtige Familien-Fotos sind selten geworden. Im Oktober 2023 zeigten sich David Beckham (von links), Victoria Beckham, Brooklyn Beckham und Nicola Peltz noch gemeinsam bei der Premiere der Netflix-Serie „Beckham“. (Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP)

Beim Streit in der Promi-Familie Beckham geht es nicht nur um verletzten Stolz, sondern vor allem um sehr viel Geld – und die Kontrolle über ein ganzes Geflecht von Firmen. Es droht sogar ein noch größeres Chaos als beim Streit in der Mode-Familie Gucci.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Der Tag, an dem Victoria Beckham die Schnauze voll hatte davon, dass andere den Preis kassieren, den sie für Prominenz bezahlt, war der 9. Januar 2003. In der Popkultur nennt man das den „Villain Origin Moment“, wenn etwa im Superheldenfilm per Rückschau erklärt wird, wie Superfreundliche zu Superschurken wurden. Victoria Beckham war damals Posh bei der Band Spice Girls. Dieser Spitzname reichte, damit jeder wusste, wer gemeint ist. Im August 1998 – das Spice-Girls-Lied „Viva Forever“ war gerade auf Platz eins der britischen Charts – ließ der englische Fußball-Zweitligist Peterborough United die Begriffe „Posh“ und „The Posh“ markenrechtlich schützen. Ist nun mal der Vereinsspitzname seit der Gründung 1934.

