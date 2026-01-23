Der Tag, an dem Victoria Beckham die Schnauze voll hatte davon, dass andere den Preis kassieren, den sie für Prominenz bezahlt, war der 9. Januar 2003. In der Popkultur nennt man das den „Villain Origin Moment“, wenn etwa im Superheldenfilm per Rückschau erklärt wird, wie Superfreundliche zu Superschurken wurden. Victoria Beckham war damals Posh bei der Band Spice Girls. Dieser Spitzname reichte, damit jeder wusste, wer gemeint ist. Im August 1998 – das Spice-Girls-Lied „Viva Forever“ war gerade auf Platz eins der britischen Charts – ließ der englische Fußball-Zweitligist Peterborough United die Begriffe „Posh“ und „The Posh“ markenrechtlich schützen. Ist nun mal der Vereinsspitzname seit der Gründung 1934.