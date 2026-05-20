Es ist erst ein paar Tage her, da stand Daniel Hager, 54, auf der Treppe zu einem Restaurant in Saarbrücken und erteilte erst einmal eine Lektion in Geschichte. Er liebt Geschichte. Sie helfe, die Gegenwart zu verstehen, sagte er. Das Restaurant trägt den Namen des Schlosses, das sich der wohlhabende Hüttenunternehmer Carl Ferdinand Stumm in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dort bauen ließ. „Stumm war für das Saarland das, was die Thyssens und die Krupps für das Ruhrgebiet waren“, erzählt Hager. Allerdings hat die Stahlindustrie hier wie dort schon bessere Zeiten erlebt. Der Unternehmer Hager weiß um die Leiden des Strukturwandels. Wie die Stimmung ist, erlebt er in der eigenen Belegschaft und beim 1. FC Saarbrücken: 3. Liga, Hager ist Aufsichtsratsvorsitzender des Klubs.