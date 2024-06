Kommentar von Alexander Hagelüken, München

Jetzt auch noch der Bundesverband der Deutschen Industrie. Der BDI schlägt vor, die Bundesregierung solle in den nächsten zehn Jahren 400 Milliarden Euro investieren – über Kredite. Damit reiht sich der Verband in die lange Liste jener ein, die wie der Sachverständigenrat oder der Internationale Währungsfonds an der Schuldenbremse rütteln. Diese Kritiker liegen richtig, Finanzminister Christian Lindner falsch: Die Bundesrepublik benötigt dringend mehr Investitionen, aber kein Schuldenkorsett.