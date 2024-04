Interview von Claus Hulverscheidt, Berlin

Siegfried Russwurm lässt umbauen in der Berliner BDI-Zentrale. Im ersten Stock des Gebäudes sind viele Zwischenwände herausgerissen, wo früher Einzelbüros waren, findet sich nun ein großzügiger Loungebereich samt Tischtennisplatte und Barhockern. Anders, so der 60-jährige frühere Siemens-Vorstand, ließen sich selbst für eine so altehrwürdige Vereinigung wie den Bundesverband der Deutschen Industrie junge Mitarbeiter nicht mehr begeistern. Der Interview-Raum gleich neben der Sofaecke allerdings, in den der Präsident dann bittet, ist klein, karg und schmucklos. Vielleicht saß hier früher mal der Praktikant.