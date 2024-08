Seit Tagen ringen Aktionäre und Banken um eine Rettung des angeschlagenen Agrarriesen Baywa. An diesem Donnerstag wollen sich die Eigentümer auf einen Fahrplan einigen.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Bereits seit Wochenbeginn arbeiten Banken und Eigentümer an der Rettung des angeschlagenen Münchner Agrarkonzerns Baywa, der sich nach wilder Expansion in der größten Krise seiner rund 100-jährigen Geschichte befindet, manche fürchteten sogar eine Insolvenz. Nun scheint eine Einigung nahe: Nach SZ-Informationen sollen sich die Großaktionäre an diesem Donnerstag treffen, um sich verbindlich auf die Details der Baywa-Rettung zu verständigen. Auf dieser Grundlage seien dann auch die Banken zu Zugeständnissen bereit. „Dort muss es ein Ergebnis geben, da muss die Tinte trocken sein“, sagte ein Insider.