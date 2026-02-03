Erneut schlechte Nachrichten für den angeschlagenen Agrar- und Handelskonzern Baywa: Das Sanierungskonzept ist in Gefahr und muss möglicherweise angepasst werden. Der Vorstand der Baywa habe „vorsorglich Gespräche mit den wesentlichen Finanzierungspartnern und Hauptaktionären aufgenommen“, teilte das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung an die Börse mit. Solche Meldungen werden nur aus wichtigen Gründen verschickt, die Lage ist also offenbar ernst. Zudem könnte sich die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für 2025 verzögern, so die Baywa.