Es ist eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich für den Münchner Agrarkonzern Baywa, der seit dem vergangenen Sommer in einer tiefen, zeitweise existenzbedrohenden Krise steckt. Die gute: Die Baywa kann die Mehrheit an seiner Wind- und Solar-Projekttochter Baywa r.e. an den schweizerischen Miteigentümer EIP abgeben. Mit einer Kapitalspritze über 150 Millionen Euro stockt der Finanzinvestor Energy Infrastructure Partners (EIP) seine Beteiligung von 49 auf 65 Prozent der Anteile auf, wie er am Montag mitteilte. Die Baywa AG muss die kapitalfressende Problemtochter Baywa r.e. damit nicht mehr in ihrer Bilanz konsolidieren, ein positiver Effekt.