Von Caspar Busse

Es war eine ziemlich dürre Mitteilung, mit der alles anfing: An einem Freitagabend Mitte Juli 2024 teilte der Münchner Agrarkonzern Baywa in aller Kürze mit, dass man ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben habe, um auf eine „angespannte Finanzierungslage“ zu reagieren. Dieses Gutachten soll die Situation des Unternehmens im Detail untersuchen und dann mögliche Sanierungsmaßnahmen empfehlen, hieß es da.