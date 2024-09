Konzern in der Krise

Von Caspar Busse

Es waren nur wenige Zeilen, die aber hatten es in sich. An einem späten Freitagabend Mitte Juli dieses Jahres teilte der Münchner Agrarkonzern Baywa in einer dürren Nachricht mit, dass die Finanzierungslage „angespannt“ sei. Nur wenige Wochen zuvor hatte Baywa-Chef Marcus Pöllinger auf der Hauptversammlung noch gute Stimmung gemacht, die Geschäfte würden laufen. Nun wurden plötzlich die Experten der Beratungsfirma Roland Berger damit beauftragt, ein Sanierungsgutachten zu erstellen.