Seit einem Jahr wird bei der Baywa hart saniert, kein Stein bleibt auf dem anderen. Die Aktionäre des Münchner Agrarkonzerns, der sich in einer existenziellen Krise befindet, fordern ein energisches Vorgehen.

Nun wird klar, dass der Wirtschaftskurs von US-Präsident Donald Trump die Sanierung der international agierenden Baywa deutlich beeinträchtigen kann. Am Dienstag gab die Baywa in einer Börsenpflichtmitteilung bekannt, dass die geänderte US-Regulatorik zu „reduzierten Ertragserwartungen im US-Geschäft der Baywa re AG“ führen könnte und möglicherweise die Sanierungsplanung der Baywa AG angepasst werden muss.

Die US-Regierungwill die steuerliche Förderung von Solar- und Windprojekten reduzieren und auslaufen lassen. Genau in diesem Geschäft ist die Baywa mit ihrer Tochterfirma Baywa re in einem nicht unerheblichem Umfang tätig. Die zwei Buchstaben re stehen für „renewable“, also erneuerbar.

Ende August wurde bekannt, dass die Münchner Staatsanwaltschaft im Fall Baywa ermittelt. Dabei geht es um die Frage, ob die Zahlen bis zur Krise zu gut dargestellt wurden und die Bilanz geschönt wurde. Die Ermittlungen richteten sich derzeit gegen ehemalige Mitglieder des Vorstands, wurde mitgeteilt.

Trumps Vorgänger Joe Biden hatte mit seinem Programm „Inflation Reduction Act“ Steuergutschriften für erneuerbare Energien eingeführt, diese sollen nun schrittweise auslaufen. Der Krisenkonzern hatte die Erträge und Ausschüttungen der Tochter fest eingeplant. Sollten diese nun wegen der Politik Trumps deutlich geringer ausfallen als gedacht, müsste die Baywa möglicherweise mit weitergehenden Maßnahmen reagieren, um ihre Sanierung abzusichern, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: „Der Vorstand der Baywa AG ist aus heutiger Sicht zuversichtlich, die Sanierung mithilfe entsprechender Gegenmaßnahmen im Sanierungszeitraum bis Ende 2028 erfolgreich abschließen zu können.“

Der börsennotierte Agrar- und Handelskonzern, zuletzt vom Umsatz her fast so groß wie der weltweit tätige Sportartikel- und Dax-Konzern Adidas, war viele Jahre rasant gewachsen, expandierte in immer neue Geschäftsfelder wie das Solar- und Windgeschäft und drehte ein immer größeres Rad. Bis zum Juli 2024, als der damalige Baywa-Vorstand in einer dürren Mitteilung an einem Freitagabend der staunenden Öffentlichkeit mitteilte, dass es um das Unternehmen ziemlich schlecht steht. Man habe ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben, um auf eine „angespannte Finanzierungslage“ zu reagieren, stand da. Es war der Beginn einer Krise, die es so oft in deutschen Konzernen bisher nicht gab – und bei der offenbar zeitweise auch eine Insolvenz im Raum stand.

Eines der Probleme war die Tochterfirma Baywa re, die unter anderem Solar- und Windkraftparks weltweit erstellt und auch selbst betreibt. Das erfordert allerdings einen hohen Kapitalbedarf, den die Baywa irgendwann nicht mehr alleine schultern konnte. Derzeit hält der Mutterkonzern noch 51 Prozent der Anteile der Tochter. Die Schweizer Energy Infrastructure Partners (EIP) hat die übrigen 49 Prozent. Ursprünglich wollte die Baywa die Mehrheit bereits abgeben, doch das scheiterte im März dieses Jahres. Zwischenzeitlich war die Refinanzierung der Baywa re gesichert, doch nun gibt es wegen der neuen Steuerregeln in den USA offenbar neue Probleme. Eigentlich sollte die Sanierung der Baywa re bis 2028 abgeschlossen sein.