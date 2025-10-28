Zum Hauptinhalt springen

Krisenkonzern aus MünchenBaywa: Der erste Aufsichtsrat zieht sich zurück

Fahnen mit dem Schriftzug Baywa: Der Konzern steckt nach wie vor in großen Schwierigkeiten.
Fahnen mit dem Schriftzug Baywa: Der Konzern steckt nach wie vor in großen Schwierigkeiten. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Der Münchner Agrarkonzern ist in einer tiefen Krise. Bisher weigerten sich die Aufsichtsräte, Konsequenzen zu ziehen. Doch jetzt gibt es Bewegung, ein wichtiger Aufseher ist schon weg.

Von Caspar Busse und Jan Diesteldorf

Ende August übten die Aktionäre auf der Hauptversammlung des schwer angeschlagenen Agrarkonzerns Baywa harsche Kritik. Besonders im Visier: der Aufsichtsrat. Die Aufseher seien ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen, leider klebe der verantwortliche Aufsichtsrat bei der Baywa „auf seinen Stühlen, wie mit Pattex festgeklebt“, kritisierte Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).

ExklusivAgrarkonzern aus München
:Mit herzlichen Glückwünschen von der Baywa

Seltsame Vorgänge bei der Krisenfirma: Die CSU-Politikerin und Strauß-Tochter Monika Hohlmeier feiert Geburtstag. Das Unternehmen lässt einen Kabarettisten auftreten und erhält dafür eine üppige Rechnung. Anteilseigner fordern neue Aufsichtsräte für die Baywa.

SZ PlusVon Caspar Busse und Jan Diesteldorf

