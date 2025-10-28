Ende August übten die Aktionäre auf der Hauptversammlung des schwer angeschlagenen Agrarkonzerns Baywa harsche Kritik. Besonders im Visier: der Aufsichtsrat. Die Aufseher seien ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen, leider klebe der verantwortliche Aufsichtsrat bei der Baywa „auf seinen Stühlen, wie mit Pattex festgeklebt“, kritisierte Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).
Krisenkonzern aus MünchenBaywa: Der erste Aufsichtsrat zieht sich zurück
Der Münchner Agrarkonzern ist in einer tiefen Krise. Bisher weigerten sich die Aufsichtsräte, Konsequenzen zu ziehen. Doch jetzt gibt es Bewegung, ein wichtiger Aufseher ist schon weg.
Von Caspar Busse und Jan Diesteldorf
