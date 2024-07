Die Krise bei der Baywa hat sich noch einmal verschärft und die Aktie des Münchner Agrarkonzerns in die Tiefe gerissen. Das im Kleinwerteindex S-Dax notierte Papier brach am Montag um allein ein Drittel auf 14,90 Euro ein, den tiefsten Stand seit mehr als 15 Jahren. Vor zwei Jahren war der Aktienkurs noch dreimal so hoch. Wie am Montag bekannt wurde, hat das hoch verschuldete Unternehmen – offenbar auf Druck der Gläubigerbanken – ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben, das zeigen soll, ob die Baywa sanierungsfähig ist. Das Unternehmen spricht von einer „angespannten Finanzierungslage“.