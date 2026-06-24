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SZ NachhaltigkeitsgipfelHubert Aiwanger nimmt es mit dem Klimawandel nicht so genau

Lesezeit: 3 Min.

„Wir müssen als Bürgerliche, als Konservative die Ökothemen als Nachhaltigkeit besetzen“, sagt Hubert Aiwanger.
„Wir müssen als Bürgerliche, als Konservative die Ökothemen als Nachhaltigkeit besetzen“, sagt Hubert Aiwanger. Johannes Simon

Der Chef der Freien Wähler bezeichnet sich selbst als Grünen, aber als „vernünftigen". Deren Klimapolitik lehnt er allerdings ab. Und bei der Frage, ob er den Klimawandel für menschengemacht hält, kommt er ernstlich ins Schlingern.

Von Michael Bauchmüller

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Natürlich, sagt Hubert Aiwanger, sei er auch grün. „Ein vernünftiger Grüner.“ Aber ein Grüner? Gott bewahre. Mit den Grünen will der Chef der Freien Wähler, Wirtschaftsminister des Freistaats Bayern, nichts zu tun haben. „Wir müssen als Bürgerliche, als Konservative die Ökothemen als Nachhaltigkeit besetzen.“ Beides sei schließlich sehr konservativ.

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