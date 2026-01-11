Fast 700 Millionen Euro weg, ein nicht zu bemessender Reputationsschaden, und bald schon drohen weitere kritische Fragen: Die Bayerische Versorgungskammer (BVK) versinkt im Chaos rund um missglückte US-Investments. Bei diesen hat die Pensionskasse rund 1,6 Milliarden Euro in Immobilienprojekte in den USA gesteckt. Dazu zählen die Transamerica-Pyramide in San Francisco, Luxushotels in Miami Beach und teure Objekte in Manhattan, die heute teils leer stehen oder verkauft werden – sich jedenfalls anders entwickelt haben als geplant.
FehlinvestitionenBayerische Versorgungskammer verzockt 690 Millionen Euro
Lesezeit: 4 Min.
Eine der größten deutschen Pensionskassen hat 1,6 Milliarden Euro in riskante Immobilienprojekte investiert und sich damit verhoben. Jetzt droht neuer Ärger.
Von Nils Heck, Lukas Homrich, Johann Osel, Meike Schreiber, Frankfurt/Köln
Mehr als 163 Millionen Verlust:Bayerische Versorgungskammer verspekuliert sich bei riskanten Immobiliengeschäften
Angesichts der Millionenabschreibungen bei der Versorgungskammer wirft die Opposition im bayerischen Landtag der Staatsregierung vor, ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen zu sein. Das zuständige Innenministerium weist das als „haltlos“ zurück.
Lesen Sie mehr zum Thema