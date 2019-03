26. März 2019, 16:24 Uhr Nach Klagewelle Börsenwert von Bayer niedriger als Kaufpreis für Monsanto

Bayer und Monsanto zusammen sind jetzt also weniger wert als Monsanto alleine zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Konzernchef zweifelt die Aussagekraft dieser Zahlen an und reagiert zynisch.

Von Elisabeth Dostert

Der Börsenwert des Chemie- und Agro-Konzerns Bayer ist mittlerweile geringer als die Summe, die Bayer im vergangenen Jahr für den US-Konzern Monsanto bezahlt hat. Zwar konnten Bayer und sein Partnerunternehmen Janssen Pharmaceuticals im Fall des Blutgerinnungshemmers Xarelto zu Wochenbeginn einen Vergleich mit rund 25 000 Klägern ziehen, der Aktienkurs gab aber weiter nach. Am frühen Dienstagnachmittag kostete die Papiere von Bayer 56,70 Euro je Aktie, das entspricht einer Marktkapitalisierung von knapp 53 Milliarden Euro oder umgerechnet knapp 60 Milliarden Dollar. Für Monsanto hatte Bayer 63 Milliarden Dollar gezahlt.

Die jüngste Schlappe kassierte der deutsche Konzern vergangenen Woche, als die Geschworenen eines Gerichts in den USA in der ersten Phase eines Verfahrens entschieden, dass der Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat "erheblich" zur Krebserkrankung des Klägers Ed Hardeman beigetragen habe. Die zweite Phase, in der geprüft wird, ob Monsanto wissentlich Risiken verschwiegen hat, läuft gerade. Hardemans Fall gilt als richtungsweisend für ein paar Hundert Verfahren, die beim zuständigen Richter Vince Chhabria anhängig sind, insgesamt sind es in den USA mittlerweile mehr als 11 200 Klagen wegen Glyphosat.

Bayer-Chef Werner Baumann hat seine eigene Erklärung für die Kursschwäche. "Wenn es darum geht, Unsicherheiten zu bewerten, neigt die Börse zu Übertreibungen", sagt er vor wenigen Tagen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Die gute Verfassung des Unternehmens, die hervorragenden Wachstumsperspektiven, die Ertragskraft, das Portfolio - all das sehe ich nur sehr unvollständig im derzeitigen Börsenwert gespiegelt", so Baumann in dem Interview. Das "einzig Gute" an der Klagewelle sei, zynisch gesprochen, dass sie als Giftpille wirke, die potenzielle Angreifer abschrecke. "Sonst wäre Bayer längst ein Übernahmekandidat angesichts des geschrumpften Börsenwerts."