Der Neue an der Spitze gab ein klares Versprechen ab: Bis Ende 2026 wolle er das Glyphosat-Problem von Bayer lösen, sagte Bill Anderson wenige Monate, nachdem er 2023 Chef des Dax-Konzerns geworden war. Es sieht so aus, als habe der Texaner Wort gehalten. Am Wochenende billigte ein Gericht im US-Bundesstaat Missouri einen Sammelvergleich, den Bayer im Februar mit Klägeranwälten geschlossen hatte. Die Vereinbarung kostet die Leverkusener zwar bis zu 7,25 Milliarden Dollar – überwiegend im laufenden Jahr –, doch dafür sind nicht nur bestehende, sondern auch mögliche künftige Klagen abgedeckt. Anderson nennt die finale Genehmigung einen „entscheidenden Meilenstein“.