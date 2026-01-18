Zehn Milliarden Dollar für Schadenersatz und Vergleiche hat der Dax-Konzern Bayer bisher an US-Kläger gezahlt. Diese machen den Unkrautvernichter Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich. Und für 65 000 noch offene Verfahren hat das Leverkusener Unternehmen sieben Milliarden Euro Rückstellungen gebildet. Doch an diesem Wochenende traf der Supreme Court der USA eine Entscheidung, die Bayer vielleicht helfen könnte, die Klageflut einzudämmen.