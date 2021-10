Ein Kind ist in den USA an Krebs erkrankt, seine Mutter gibt die Schuld daran dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Die Geschworenen sehen das jedoch anders.

Bayer hat im jahrelangen Streit über den angeblich krebserregend Unkrautvernichter Glyphosat erstmals einen juristischen Sieg in den USA errungen. Ein Gericht in Kalifornien befand, dass das Mittel nicht ein substanzieller Auslöser einer Krebsart bei einem Kind gewesen sei. "Das Urteil der Geschworenen zur Frage der Kausalität zu unseren Gunsten beendet das Gerichtsverfahren und entspricht sowohl der Einschätzung der zuständigen Regulierungsbehörden weltweit als auch den umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus vier Jahrzehnten", erklärte der deutsche Konzern in der Nacht auf Mittwoch in einer Stellungnahme. Ein Anwalt der Kläger erklärte, man prüfe eine Berufung.

Das Urteil ist das vierte dieser Art im Zusammenhang mit dem Mittel, das unter dem Markennamen Roundup bekannt ist. Bei den früheren drei unterlag Bayer. Der Konzern hatte sich Rechtskonflikte rund um Roundup 2018 mit dem über 60 Milliarden Dollar teuren Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto ins Haus geholt. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern ist in den USA noch mit zahlreichen weiteren Glyphosat-Klagen konfrontiert, die Bayer eigentlich gerne mit einem großen Vergleich beilegen würde.

Nach Darstellung von Bayer ist Roundup bei sachgemäßer Verwendung sicher. Behörden weltweit haben das Mittel als nicht krebserregend eingestuft. Die Krebsforschungsagentur IARC, die zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört, bewertete den Wirkstoff 2015 jedoch als "wahrscheinlich krebserregend".