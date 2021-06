Wer ein Haus auf Kredit bauen will, der profitiert von den historisch niedrigen Zinsen. Doch jetzt steigen sie langsam wieder. Was bedeutet das für Immobilienkäufer?

Von Thomas Öchsner

Wer ein Haus baut oder eine Wohnung kaufen will, ist derzeit oft auf Geld von Verwandten und Freunden angewiesen. Die Preise für Wohnimmobilien steigen und steigen, so dass für viele Käufer eine Finanzierung der eigenen vier Wände aus eigener Kraft nicht mehr zu schaffen ist. So wird laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Kreditvermittlers Interhyp fast ein Drittel des Kaufpreises von Familien und Freunden mitfinanziert. 36 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten sich ohne eine Erbschaft die Immobilie nicht leisten können. Nun gibt es für potentielle Häuslebauer eine weitere schlechte Nachricht: Die Bauzinsen steigen wieder.