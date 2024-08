Nirgendwo gibt es so viel Müll wie auf dem Bau. Doch auf den Recyclinghöfen wissen sie auch nicht, was da ankommt – und übersehen vieles, was sie verwerten könnten. Ein Tübinger Start-up will das ändern.

Von Tobias Bug

Wenn ein Staatssekretär auf seiner Sommertour vorbeischaut, kann man als kleines Start-up keinen so schlechten Job gemacht haben. In ihrem Büro am Tübinger Marktplatz, Butterbrezeln und Hafermilch auf dem Tisch, sitzen die Gründer der Firma Optocycle in kurzen Hosen und erklären Andre Baumann vom baden-württembergischen Umweltministerium ihre Vision: „Eine Welt, in der aus jedem Bauschutt ein Baustoff wird“, sagt Geschäftsführer Max Gerken. Baumann findet das „Hammer“.