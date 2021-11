Von Jochen Bettzieche

Als Leuchtturmprojekt wird das neue Quartier auf dem Gelände der alten Bayernkaserne im Münchner Stadtteil Freimann gefeiert. Ein Teil der dort abgerissenen Gebäude soll wiederverwertet werden. So werden Rohstoffe gespart. Noch besser wäre es, beim Bau des Quartiers darauf zu achten, dass die neuen Objekte in ferner Zukunft nicht abgerissen, sondern auseinandergenommen werden können. So würde ein höherer Anteil an wertvollem Material vor der Deponie gerettet.