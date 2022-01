Unten alt, oben neu: Die Wohnungen wurden aus Holzbau-Modulen auf den Häusern aus den 1950ern zusammengesetzt, jedes Teil in etwa so groß wie ein Schiffscontainer.

In deutschen Großstädten fehlen zigtausend Wohnungen - nur wohin bauen? Eine Idee: einfach oben drauf auf die alten Häuser. So wie in Frankfurt.