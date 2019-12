Deggendorf (dpa/lby) - Der Bund hat den Ausbau der Donau zwischen Straubing und Deggendorf beschlossen. Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) in Würzburg erließ am Freitag den Planfeststellungsbeschluss, wie das Umweltministerium in München gemeinsam mit dem bayerischen und dem Bundesverkehrsministerium mitteilte. Der Beschluss umfasst den Ausbau der Bundeswasserstraße Donau wie auch den Ausbau der Hochwasserschutzanlagen für ein 100-jährliches Hochwasser entlang des rund 38 Kilometer langen Streckenabschnittes zwischen der Staustufe Straubing und der Isarmündung bei Deggendorf.

Ende November hatte die Europäische Kommission grünes Licht für den Ausbau gegeben. In einer EU-Stellungnahme hieß es weiter, es gebe keine bessere Alternative. Das Projekt ist Teil der Strategie der Europäischen Union für den Donauraum, die die Beseitigung von Engpässen auf den Flüssen vorsieht, damit Binnenschiffe mit einem Tiefgang von bis zu 2,5 Metern dort fahren können.

Für den zweiten Abschnitt von Deggendorf nach Vilshofen soll das Planfeststellungsverfahren 2020 beginnen. Die Staatsregierung hatte sich 2013 für den "sanften" Ausbau entschieden.